El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, ha criticat la decisió de suprimir el Tren Blanc, un servei semidirecte de l'R3 que unia a primera hora del matí l'Hospitalet de Llobregat amb Puigcerdà els dissabtes, diumenges i festius de la temporada de neu. "Desconec els motius, però em consta que és un tren que funcionava bé i que portava molts esquiadors", assenyala el president de l'ens. A més, Lara assegura que servia per "descongestionar" la C-16 i reduir els viatges en cotxe".

Precisament, aquesta circumstància arriba just després del Pont de la Puríssima, que ha provocat aturades a l'Eix del Llobregat pràcticament tots els dies del període festiu. "Hi ha moltes ganes de neu, perquè venim d'on venim i hi ha bons gruixos. Aquests dies s'ha vist que la carretera és insuficient per absorbir el trànsit que puja i baixa de la Cerdanya" i connecta amb l'àrea metropolitana, remarca Lara.

També creu que els usuaris han optat per reduir les pernoctacions a les estacions d'esquí i que ara pugen i baixen. I això, afegeix, ha incrementat el trànsit fins al punt que les cues han sigut diàries. Per Josep Lara, serveis com el tren blanc són molt necessaris perquè són l'alternativa al cotxe. "Tornem a reclamar un possible accés per acostar el tren al Berguedà i deixar la C-16 menys congestionada amb transports públics més sostenibles", defensa.

Renfe respon a la Generalitat que si vol recuperar aquesta temporada el Tren Blanc haurà de suprimir altres serveis

Davant la petició de la Generalitat a Renfe perquè restitueixi "com més aviat millor" el Tren Blanc, la companyia els hi exigeix que els indiqui quins serveis vol suprimir per tal de fer-ho viable. Fonts de la companyia han explicat a l'ACN que el dèficit de maquinistes que pateix per culpa dels retards en la formació i homologació de nous per la pandèmia els impedeix oferir el 100% dels serveis que oferia el 2019, entre els quals el del Tren Blanc. La ferroviària calcula tenir resolt el dèficit de maquinistes el juny de 2022. No obstant això, demana al Govern que si el vol recuperar abans assenyali quins altres serveis "vol treure" per tal de fer-ho possible.

El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha exigit aquest dijous la restitució del servei, que ha recordat que és una bona alternativa per als esquiadors que no han d'agafar el cotxe. El Tren Blanc connecta Barcelona i l'estació d'esquí de la Molina durant la temporada de neu. És un servei semidirecte de l'R3 entre l'Hospitalet i Puigcerdà –un al matí i un a la tarda els caps de setmana i festius– que es presta des de fa uns 10 anys durant la temporada de neu. El cost del servei l'ha assumit la Generalitat des que es va posar en marxa.

Segons Renfe a Catalunya pràcticament s'ha restablert el 100% dels serveis de Rodalies d'abans de la pandèmia, però ha estat impossible mantenir els recorreguts comercials i de mitja distància per aquesta manca de personal. Recorda que amb la pandèmia es van aturar les formacions i homologacions de maquinistes i que, paral·lelament, sí que s'han produït les jubilacions, un fet que ara els impedeix disposar de la plantilla necessària. Calculen tenir resolt el dèficit de maquinistes el juny de 2022, quan és previst que hi hagi 5.720 a l'Estat.