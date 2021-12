Una seixantena de persones han participat durant aquest mes de novembre al cicle de webinars Socialment Compromesos, que buscava millorar les possibilitats d'ocupació dels col·lectius més vulnerables. Les sessions han sigut organitzades per l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà, i amb la col·laboració de Fundació “la Caixa” i CaixaBank, han volgut donar a conèixer al món empresarial les possibilitats del compromís social, els seus beneficis i les ajudes existents.

El cicle de webinars ha volgut millorar les possibilitats d’ocupació dels col·lectius més vulnerables, de les persones en risc d’exclusió social, de les persones amb diversitat funcional i dels joves d’entre 16 i 29 anys, així com promoure accions empresarials alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb quatre sessions que s’han desenvolupat online durant quatre dimarts d’aquest mes de novembre.

Els temes tractats

Concretament, tres de les sessions s’han destinat a promoure les accions de contractació de persones en situació de vulnerabilitat per accedir al món laboral. Les sessions 'Feina, salut mental i persones amb diversitat funcional'; 'Beneficis per a la contractació, oportunitats per a tothom'; i 'Contractació per a totes les edats' van comptar amb professionals de diverses entitats, administracions i organismes que treballen per la integració laboral a l’empresa de persones amb dificultats per a fer-ho, amb l’únic objectiu d’evitar l’exclusió social i a la vegada, oferir beneficis i un valor social a les marques empresarials que s’acullen a aquest tipus de programes.

A més, s’ha programat una sessió destinada a parlar de la sostenibilitat mediambiental per a les empreses.

L’objectiu d’aquestes sessions ha estat crear un espai de coneixement, debat i reflexió cap a la transformació social i a la vegada, donar visibilitat a una realitat social, agreujada darrerament per la situació sanitària i econòmica ocasionada per la pandèmia de la Covid-19.