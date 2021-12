Torna la Fia-faia en el format habitual, tal com es coneixia abans de la pandèmia. La festa ancestral de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola no comptarà amb pràcticament cap restricció, més enllà de les mesures ja conegudes com la de portar mascareta si no es guarda la distància de seguretat. En total, es preveu que es cremin un miler de faies entre els dos pobles. L'historiador, Xavier Pedrals, remarca que és "un espectacle únic".

A més, enguany compta amb una novetat important, la recuperació de l'encesa a la Torre de Faia, que no es feia des de l'any 2000. El 21 de desembre, dia del solstici d'hivern, es portarà el foc des d'aquesta torre fins als dos municipis. Diu la llegenda que els veïns de les cases disseminades de la vall del Bastareny baixaven a la missa del Gall a Bagà amb les faies enceses. La més important de totes aquestes era la Torre de Faia. A partir de les 3 de la tarda, s’encendrà un foc que transportaran persones de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola. El foc es dipositarà dins d’unes làmpades que seran guiades per persones voluntàries dels dos municipis. Aquests faran relleus per transportar-lo a través de carreteres i camins i es calcula que de la torre de Faia fins a Bagà es trigarà una hora i mitja i fins a Cerdanyola unes tres hores. Els alcaldes de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola, Joan Oña i Agustí Elias, han destacat que la incorporació de l’encesa de la flama de la Torre de Faia suposa “recuperar, simbòlicament, un element que havia format part de la festa en el seu dia”. En aquest sentit, han assegurat que aquest nou element servirà per “projectar la nostra festa”. L’historiador i expert en la festa, Xavier Pedrals, ha destacat que enguany ha estat un any excepcional per la festa amb la celebració del Simposi Internacional de les Festes dels Solsticis als Pirineus, per la recuperació del format habitual d’abans de la pandèmia i per la incorporació de les novetats esmentades. Horaris de la Fia-faia La Fia-Faia se celebrarà el 24 de desembre. La sortida de fallaires de Bagà cap a la muntanya del Siti es farà a 17.30 h de la tarda. A les 18.00 h es tirarà un coet des del Siti i aleshores començarà la baixada des del Clos de Sant Julià de Cerdanyola. A Bagà la baixada començarà a les 18.30 h i arribaran al nucli abans de les 19.00 h. A les dues poblacions es cremaran les torxes vegetals al so de la música de la festa. En acabat es repartirà el tradicional allioli de codony.