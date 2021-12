El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà (GDNB) reclama en un comunicat que s'apliquin restriccions de trànsit a la C-16 durant els ponts i jornades amb més mobilitat per evitar "col·lapses" i aturades com les que s'han vist diversos dies durant el pont de la Puríssima. L'entitat considera que haurien de ser semblants a les imposades a la zona de baixes emissions de Barcelona.

"Fem un prec a les institucions locals, comarcals i superiors, perquè es prenguin seriosament la contaminació de l’aire del Berguedà, equivalent a la mateixa produïda per l’entrada de vehicles en hora punta a Barcelona i per la qual l’ajuntament de la ciutat comtal ja va impulsar la zona de baixes emissions. Instem a ajuntaments, consell comarcal, diputació i Generalitat a buscar fórmules que garanteixin el lliure accés a la muntanya a totes les classes socials i alhora evitin col·lapses de trànsit, contaminació de l’aire i problemes de mobilitat per a residents", defensa el grup ecologista.

D'altra banda, el GDNB reivindica el tren com el mitjà de transport més eficient. "Instem a la Generalitat a apostar pel ferrocarril com a únic mitjà de transport eficient i sostenible per garantir la mobilitat a mig i llarg termini. La única solució per acabar amb el col·lapse de trànsit de l’eix del Llobregat és treure cotxes de la carretera i això només ho pot fer el tren. El ferrocarril és imprescindible si volem una mobilitat eficient, sostenible i igualitària per a totes les classes socials i per el transport de mercaderies", sosté l'entitat berguedana, que el passat divendres a la tarda va penjar una pancarta a un pont de la C-16, a Guardiola de Berguedà, on s'hi llegia "Amb tren ja hi series".

En aquesta línia, el Grup de Defensa de la Natura critica la supressió del tren blanc de la línia R3 entre l’Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà. "És irònic que el mateix govern que defensa la candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern, per la qual diuen s’apostarà pel ferrocarril transpirinenc, hagi permès la supressió del tren matinal per dur esquiadors al Ripollès i a la Cerdanya. Molts països europeus, asiàtics i americans fa dècades que aposten pel tren per arribar a les pistes d’esquí en detriment del vehicle privat conscients de la fragilitat dels ecosistemes de muntanya i la contaminació ambiental provocada per els combustibles fòssils. Demanem a la Generalitat que reprengui el servei d’aquest tren blanc i n’exploti el potencial per reduir el nombre de vehicles privats de la C-16 i la C-17", afirma l'entitat en el comunicat.