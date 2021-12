L’Hospital de Berga restringeix a partir d'aquest dissabte l’horari de visites a les persones hospitalitzades, que només podran estar acompanyades entre 12.30 i 13.30 hores. L’acompanyament pot combinar-se entre dues persones diferents, però mai podran coincidir dins de l’habitació. El canvi es deu a l’empitjorament de la situació de la covid- 19 a la comarca, que ha obligat a activar la fase 2,5 del protocol d’accessibilitat de l’Hospital. Segons l'últim balanç, el Berguedà acumula un risc de rebrot de 763 punts, un Rt de 2,71 punts i 4 pacients ingressats actualment.

Es tracta d’una fase que redueix els horaris d’acompanyament, per evitar restringir del tot les visites. Des de l’Hospital recorden l’obligatorietat que els acompanyants portin posada en tot moment una mascareta quirúrgica o FFP2. A consultes externes i urgències no es permet l’entrada d’acompanyants tret de casos excepcionals, així com tampoc a la planta covid.