El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà (GDNB) reclama en un comunicat que s’apliquin restriccions de trànsit a la C-16 durant els ponts i jornades amb més mobilitat per evitar «col·lapses» i aturades com les que s’han vist diversos dies durant el pont de la Puríssima. L’entitat considera que haurien de ser semblants a les imposades a la zona de baixes emissions de Barcelona.

«Fem un prec a les institucions locals, comarcals i superiors, perquè es prenguin seriosament la contaminació de l’aire del Berguedà, equivalent a la mateixa produïda per l’entrada de vehicles en hora punta a Barcelona i per la qual l’Ajuntament de la ciutat comtal ja va impulsar la zona de baixes emissions. Instem ajuntaments, consell comarcal, diputació i Generalitat a buscar fórmules que garanteixin el lliure accés a la muntanya a totes les classes socials i alhora evitin col·lapses de trànsit, contaminació de l’aire i problemes de mobilitat per a residents», defensa el grup ecologista.

D’altra banda, el GDNB reivindica el tren com el mitjà de transport més eficient. «Instem la Generalitat a apostar pel ferrocarril com a únic mitjà de transport eficient i sostenible per garantir la mobilitat a mitjà i a llarg termini. L’única solució per acabar amb el col·lapse de trànsit de l’eix del Llobregat és treure cotxes de la carretera i això només ho pot fer el tren

El ferrocarril és imprescindible si volem una mobilitat eficient, sostenible i igualitària per a totes les classes socials i per al transport de mercaderies», sosté l’entitat berguedana, que divendres passat a la tarda va penjar una pancarta en un pont de la C-16, a Guardiola de Berguedà, on s’hi llegia «Amb tren ja hi series»