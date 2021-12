El periodista berguedà Manel Alías, fins fa unes setmanes corresponsal de Televisió de Catalunya a Moscou i autor del llibre Rússia, l’escenari més gran del món, va tancar emocionalment ahir a la seva comarca el procés de retorn a Catalunya amb una doble presentació de l’obra a Berga i Cal Rosal. Els dos actes, a les sis a l’Hotel Parc de Berga amb la col·laboració del també periodista Abraham Orriols, i a les vuit del vespre al Konvent amb Xavier Rossinyol com a conductor, i els dos sota l’organització d’Òmnium Cultural, van servir a Alías per «segellar el procés de retorn». Tal com va explicar ell mateix, «aquestes presentacions m’han permès retrobar amics de tota la vida que fa molts anys que no veig amb qui, per exemple, ja he quedat per sopar... per a mi és com la benvinguda a Berga». En la mateixa línia, per a la comarca va suposar una gran jornada de benvinguda ja que els dos actes van registrar plens absoluts, amb unes dues-centes persones a Berga i un centenar llarg a l’espai Konvent de Cal Rosal. En tots dos casos, el públic assistent va poder interpel·lar el periodista per conèixer detalls de la vida tant política com quotidiana a Rússia.

Alías va remarcar que portar el llibre a la seva comarca «és molt especial perquè en el llibre els berguedans el llegiran diferent perquè comparo Berga i Moscou i, en aquest sentit, Berga m’ha marcat molt i per a mi és l’escala amb què comparo les coses... quan penso en un riu penso en el Llobregat i quan parlo dels meus amics ho faig dels de la infantesa a Berga; encara estic com en un procés d’anar-me instal·lant, i encara tinc caixes per obrir per entendre’ns, i això d’avui és com el retorn de veritat a casa». El corresponsal va dibuixar una Rússia en la qual viure-hi és difícil i cal estar sempre en unes regles del joc molt diferents de les d’Europa.