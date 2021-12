Gironella ha tirat endavant enguany un dels mercats més importants de les comarques centrals, com a mínim pel que fa a durada. Està obert un total de 22 dies, i té una vintena de parades de fusta, que bàsicament venen productes d’artesania, bijuteria, roba, calçat i també olis per a la pell. A més a més, dues d’elles són exclusivament d’alimentació, ocupades conjuntament per bars de Gironella. També s’hi fan activitats culturals paral·leles per a tots els públics, com concerts, tallers i espectacles.

S’ha de tenir en compte, però, que cada setmana hi haurà nous paradistes, de manera que en total n’hi passaran prop d’una vuitantena. Al voltant del 60% són de comerços del municipi i de la comarca, i la resta són d’altres indrets de la Catalunya Central o d’arreu de Catalunya. Per exemple, hi ha paradistes de la mateixa ciutat de Barcelona i de Mataró. El mercat de Nadal de Gironella es pot visitar fins al dia 5 de gener. Els únics dies que no obrirà seran el dilluns, dimarts i dimecres de les tres pròximes setmanes, ja que són les jornades que el consistori ha detectat que hi ha menys activitat comercial, a més de les jornades festives com Nadal, Sant Esteve i Cap d’Any.