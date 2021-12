L’Ajuntament de Berga invertirà 30.000 € del pressupost participatiu de 2022 a culminar les accions per assolir la cardioprotecció de la ciutat, implementar millores al Barri Vell, organitzar una diada castellera dels Països Catalans i impulsar un mostra d’activitats de diferents disciplines artístiques. Els 5.000 € del pressupost juvenil es dedicaran a la realització d’activitats de làser tag. Aquesta ha estat la decisió dels veïns i veïnes de Berga que han participat en la votació electrònica que s’ha portat a terme del 22 de novembre al 6 de desembre de 2021. Les propostes d’inversió i programació cultural esmentades han estat les que han obtingut un suport majoritari per part de les més de 700 persones que han emès el seu vot. Les propostes més votades, fins a esgotar la partida econòmica prevista, s’executaran durant l’any 2022.

El pressupost participatiu és un projecte desenvolupat per l’àrea de Participació Popular amb el treball conjunt de tots els grups municipals que formen part del consistori berguedà. Es tracta d’una iniciativa que l’Ajuntament de Berga ha portat a terme per tercer any consecutiu per tal que el veïnat de la ciutat pugui decidir a quins projectes vol destinar una part del pressupost públic municipal del pròxim any. Enguany s’ha impulsat per primera vegada el pressupost participatiu juvenil per implementar iniciatives adreçades al jovent de 12 a 15 anys.

Els pressupostos participatius en xifres

La tercera convocatòria general del pressupost participatiu va rebre 28 propostes, 2 van ser descartades perquè no complien els requisits i 3 van ser agrupades amb altres iniciatives que compartien característiques similars. Per tant, 23 propostes van superar la valoració tècnica per ser sotmeses a la fase de votació. Del total, 15 propostes corresponien a projectes d’inversió i 8 eren iniciatives relacionades amb la programació cultural de la ciutat. La votació ha comptat amb la participació de 720 persones, un 4,89 % del cens format per persones majors de 16 anys empadronades a Berga. En total s’han registrat 1.440 vots, tenint en compte que cada persona podia votar un màxim de dues propostes (una proposta de projectes d’inversió en espais i equipaments públics i una proposta de programació cultural).

Propostes guanyadores de projectes d’inversió

La proposta per a l’obtenció del certificat perquè Berga esdevingui una ciutat cardioprotegida ha sumat 88 vots (12,22 %). La iniciativa contempla l’adquisició de dos nous desfibril·ladors, les vitrines i els complements necessaris, així com la millora de la senyalització i la realització de formació a entitats locals i associacions veïnals. Les accions d’aquesta proposta comptaven amb una valoració econòmica de 12.000 €.

La proposta d’implementació de millores al Barri Vell ha obtingut 81 vots (11,25 %). Aquesta iniciativa engloba el pintat de bancs, la renovació dels jocs infantils i la substitució de la font a la plaça nova de la Pietat. Aquestes actuacions tenen un import estimat de 6.000 €.

La suma dels imports de les dues propostes escollides és de 18.000 €. Els 2.000 € restants fins arribar als 20.000 € destinats a les propostes d’inversió en espais o equipaments públics es dedicaran a l’execució de la segona proposta més votada (millores al Barri Vell), atès que la tercera proposta amb més vots (comunicació de les activitats de la ciutat mitjançant una cartellera digital) té un import estimat de 15.000 € i no és viable portar-la a terme amb un pressupost de 2.000 €.

Propostes guanyadores d’àmbit cultural

Pel que fa a les iniciatives per potenciar la programació cultural de la ciutat, la proposta per impulsar una diada castellera dels Països Catalans ha assolit 175 vots (24,31 %). La proposta consisteix en dur a terme activitats d’interès general relacionades amb la diada castellera esmentada per un import de 5.000 €.

El projecte ‘La cultura reneix a Berga: Mostra d’activitats de diferents disciplines artístiques’ ha aconseguit 107 vots (14,86 %). Aquesta iniciativa contempla organitzar una mostra de diferents propostes artístiques com per exemple pintura, dansa, teatre, lectura, etc. durant un cap de setmana. Aquesta iniciativa està valorada econòmicament amb 5.000 €.

El pressupost total per a l’execució de propostes de programació cultural comptava amb 10.000 €. Això farà que es portin a terme les dues propostes que han obtingut un major nombre de vots.

Proposta guanyadora del pressupost juvenil

La primera convocatòria del pressupost juvenil adreçat a joves de 12 a 15 anys va rebre 40 propostes formulades pels grups classe dels centres educatius de la ciutat. Del total de propostes rebudes, 4 van ser descartades per incomplir els requisits establerts, mentre que 19 van ser agrupades perquè compartien demandes i temàtiques similars. Per tant, 17 propostes van passar a la fase de votació electrònica. Pel que fa a la votació, s’han registrat 54 vots, el que suposa un 7,71 % del cens format per persones d’entre 12 i 15 anys empadronades a Berga. En concret, s’han emès 105 vots, ja que cada persona podia escollir dues propostes.

La proposta formulada per a la realització d’activitats de paintball ha obtingut 16 vots (15,24 %). Com que el valor estimat de la proposta (5.000 €) coincideix amb l’import màxim del pressupost juvenil (5.000 €), s’executarà l’opció més votada i es destinarà tota la partida pressupostària a l’organització d’aquesta activitat. Cal destacar que en la valoració tècnica de la proposta es va considerar substituir l’activitat de paintball per la modalitat de làser tag, una activitat similar que es porta a terme amb dispositius làser en substitució de les boles de pintura. D’aquesta manera s’evita embrutar l’entorn de l’espai exterior on es desenvolupen els combats de làser tag.

Calendaris de sobretaula de 2022

L’àrea de Participació Popular ha editat un calendari de sobretaula que enguany es titulat ‘Berga. Dotze flaixos al nostre passat’. El calendari inclou dotze fets destacats que van succeir al municipi durant diferents períodes històrics. A més, també incorpora les festes locals i els esdeveniments que l’Ajuntament de Berga preveu organitzar durant l’anualitat de 2022. En total, s’han editat 1.500 calendaris que es distribuiran gratuïtament a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (Pl. Sant Pere, 1), en horari d’atenció al públic. Els textos del calendari han estat escrits pels historiadors Pol Navarro i Marc Pujals, mentre que la maquetació i les il·lustracions han estat elaborades pel dissenyador Lluís Ràfols.