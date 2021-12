L’alcalde de Castellar del Riu, Adrià Solé, reclama al Consell Comarcal i al propietari de la finca dels Rasos que s’asseguin a negociar un nou model per a l’antiga estació d’esquí dels Rasos de Peguera. En declaracions a aquest diari, Solé assegura que la zona està desbordada per l’allau d’excursionistes i turistes, i considera que s’ha de trobar una solució pel «bé de tots» i «pel bé comarcal».

La situació va ser especialment complicada durant el darrer pont de la Puríssima. De fet, dilluns els Mossos d’Esquadra es van veure obligats a tallar l’accés a la zona del refugi perquè s’estaven produint problemes de mobilitat. Molts vehicles van aparcar fora dels trams expressament habilitats –els carrils de sentit únic que hi ha tant de pujada com de baixada– perquè estaven completament plens, fet que va generar un embut al voltant del refugi.

S’ha de tenir en compte, a més, que a vegades l’aparcament gran de la plaça dels Rasos –amb una capacitat estimada per a 200 vehicles– està impracticable per la neu i el gel, circumstància que redueix dràsticament les possibilitats d’aparcament. És per això que el batlle demana que es faci la neteja del pàrquing per guanyar 200 places més.

Pel que fa a les possibles solucions per prevenir els embussos, Solé admet que el Consell va proposar fa uns quants anys habilitar un bus llançadora des de la Font Negra, però la mesura va ser rebutjada pels veïns de la població perquè els impedia accedir amb els vehicles al seu domicili.

En canvi, l’alcalde sí que veuria de bon ull que es desenvolupés alguna activitat lligada amb la neu –descartant l’estació d’esquí–, i que permetés cobrar alguna taxa als visitants per aparcar o pel lloguer de material. «L’Ajuntament veiem que hi tenim un diamant en brut per polir», apunta Solé.

El batlle, però, recorda que el consistori no pot promoure res si el Consell no pren la iniciativa i proposa una opció a la propietat. «Sempre voldrem endreçar-ho, però no hi podem fer res», diu resignat Solé.

S’ha de recordar que fa menys d’un any el Consell va resoldre favorablement el litigi amb el propietari de la finca, i va evitar haver de restituir dos camins forestals de la zona al seu estat original sense asfaltar.