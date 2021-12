L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà demana al Govern de la Generalitat uns pressupostos més ambiciosos per al desenvolupament econòmic de la comarca per a l’exercici 2023. La patronal creu que en els comptes del 2022 hi manquen projectes per reactivar el Berguedà en clau industrial i empresarial, que esperen que es tinguin en compte per als números del 2023.

El vicepresident de l’ACEB, Xavier Gual, ha assistit a la presentació dels pressupostos per al 2022 que el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha fet de manera descentralitzada pel territori. Al Berguedà s’hi invertiran gairebé 7,1 milions d’euros entre els quals cal destacar tres grans projectes: la reforma i reubicació del servei d’Urgències de l’Hospital Sant Bernabé de Berga (2,7 milions d'euros); la renovació i millora dels desguassos de fons de la Presa de la Baells (1,1 milions d'euros); i diverses obres de conservació de carreteres a la comarca (2,1 milions d'euros). Tot i que la patronal berguedana creu que són projectes que s’han de dur a terme, no són en favor del teixit industrial i el desenvolupament econòmic. “Està bé que es facin, per descomptat, però hem d’aconseguir que els pressupostos del 2023 tinguin en compte el manteniment de les empreses a la comarca, la captació de noves que vulguin venir-hi i la possibilitat de créixer a les que ho vulguin fer”, ha assegurat el president de l’ACEB, Josep Maria Serarols, “i tot això ens porta al desenvolupament del Polígon d’Olvan”, ha afegit. L’ACEB ha reivindicat llargament aquest projecte, també dins de la Visió Aceb per a la reactivació econòmica del Berguedà i ha treballat per desencallar-lo i continuarà reclamant i lluitant perquè sigui una realitat, com ho ha estat, per exemple, la inversió que s’inclou als pressupostos del 2022 per la millora d’una zona industrial a la comarca veïna del Solsonès. Un altre dels projectes que des de la patronal es veuen importants per desenvolupar i cal dotar de pressupost és el de l’estació de tren a Sallent, per acostar la línia ferroviària al Berguedà. Una actuació que minimitzaria la manca de transport públic al territori, una altra de les eternes reivindicacions de la comarca i dels representants dels empresaris.