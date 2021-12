Els ajuntaments de Borredà i Vilada s’han adreçat, cada un pel seu compte, al Departament de Territori de la Generalitat per advertir del risc que suposen uns arbres que es tan inclinats cap a la via a la C-26, entre aquests dos municipis.

En cas d’episodis meteorològics adversos com ventades, fortes pluges o nevades, els consistoris consideren que hi ha perill per als conductors dels vehicles, ja que els arbres poden caure a la via, o la neu els pot fer precipitar sobre la carretera o sobre els turismes. A més, també podria estar en risc un mur de pedra que hi ha al voral d’un revolt, sobre el qual hi ha els arbres esmentats.

Un altre aspecte que s’ha de tenir en compte, i que ha pogut comprovar aquest diari, és que els vehicles de dimensions més grans com autobusos i camions passen a molt poca distància de les branques. Fins i tot, segons ha apuntat una font a Regió7, amb el pas dels anys els arbres estarien encara més inclinats cap a la via.

L’alcalde de Borredà, Jesús Solanelles, remarca també que la zona és molt baga i que a l’hivern és habitual que hi hagi gel. El batlle recorda que, amb la retirada dels arbres, els rajos de sol arribarien més directament sobre la via i hi hauria menys humitat.