La situació epidemiològica al Berguedà ha empitjorat en qüestió de dies. La sisena onada de la covid-19 ha agafat velocitat i la detecció de nous positius s'ha disparat, superant els 50 diaris entre el 7 i el 10 de desembre. Xifres com aquestes no s'observaven a la comarca des de la segona onada, entre l'octubre i el novembre de l'any passat.

En els darrers set dies, segons el Departament de Salut, s'han detectat al Berguedà 207 nous casos, més del doble de la setmana anterior, quan van ser 100. Per àrees bàsiques, el creixement més fort l'ha experimentat la del Baix Berguedà, que ha passat de 24 a 65 casos (un augment del 170%), mentre que per xifres totals, és Berga Centre on es concentren més de la meitat dels nous positius: 112 en els darrers set dies, que cal sumar als 52 del set dies anteriors (el creixement és del 115%). A l'Alt Berguedà, en set dies s'hi han diagnosticar 30 casos, 6 més que en el període anterior.

Un indicador que demostra la complicada situació que es viu a la comarca epidemiològicament parlant és el risc de rebrot. La taxa del Berguedà és aquest dimecres de 1.757 punts, una de les més altes de Catalunya, i 229 punts superior a la dada de dimarts. La mitjana de Catalunya és de 700 punts. La velocitat de contagi és molt elevada, avui de 2,15. És a dir, cada malalt de covid està contagiant dues persones més. Dimecres passar era d'1,47.

Per edats, la franja amb més incidència acumulada dels darrers 14 dies (IA14) és la de 30 a 49 anys, amb 1.073 casos per cada 100.000 habitants. La segueixen la franja de les persones de 15 a 29 anys, amb una IA14 de 973,8 i els menors de 15 anys, amb 912,9.

Quant a l'afectació de la covid a les escoles, segons Salut, al Berguedà ara hi ha 301 persones entre alumnes i professors confinats per covid. L'escola Sant Joan de Berga és la més afectada amb 50 confinats i 7 positius en els darrers deu dies; seguida per l'escola Santa Eulàlia, amb 48 confinats i 4 positius.

L'Hospital de Berga restringeix les visites per l'augment de casos

A causa de l'augment de casos de covid-19 a la comarca, a partir de demà dijous l'Hospital de Berga torna a activar la Fase 3 del protocol d'accessibilitat, que implica que es tornen a restringir les visites dels familiars a les persones ingressades, així com els acompanyants a les visites de consultes externes o a urgències, llevat dels casos excepcionals i finals de vida.

El centre recomana que només es vagi a l'hospital o al servei d'urgències si és estrictament necessari, així com que totes les persones que accedeixin a l'hospital portin mascareta quirúrgica o FFP2. A més, recorda la importància de seguir les altres mesures de seguretat com rentat de mans, ús de mascareta, distància i ventilació.