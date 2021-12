L’Associació de La Patum Infantil, conjuntament amb l’Ajuntament de Berga i amb l’esponsorització de la Fundació “La Caixa”, ha impulsat un taller cultural sobre la festa adreçat a uns 460 nens i nenes de 8 a 12 anys de diferents escoles de la ciutat.

El taller ha estat una prova pilot emmarcada dins els actes de celebració del Patrimoni Oral i Immaterial de la Patum. Durant dues setmanes s’han transmès els valors de la festa passant pels orígens i creació de la Patum Infantil com també tractant els elements més característics de les diferents comparses. Tota aquesta vessant s’ha gestat en forma d’història en la qual els participants han tingut d’afrontar un seguit de reptes per arribar a trobar el tabal.

L’organització de La Patum Infantil valora molt positivament aquesta prova pilot i no descarta estendre-la en un futur pròxim a nivell nacional. Des de l'associació s'agraeix la dedicació dels col·laboradors de La Patum Infantil, gent externa a l’entitat, i dels monitors, professors i nens dels centres implicats, així com també dóna les gràcies a la Fundació de “La Caixa” i a l’Ajuntament de Berga per fer-ho possible.