El Consell Comarcal del Berguedà ha acordat fer una petició per obtenir una ajuda per valor de 2,5 milions d’euros dels Plans de Sostenibilitat Turística que atorga el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Així es va aprovar en el ple ordinari celebrat aquest dimecres. Aquesta sessió plenària és la darrera del 2021.

El president, Josep Lara i el conseller de Turisme actiu, Abel Garcia, van explicar que, inicialment, s’havia demanat una ajuda per valor de 5 milions d’euros. Tanmateix, el govern de Madrid va sol.licitar que la petició s’ajusti fins a la meitat. Van destacar que el projecte del Berguedà ja ha estat seleccionat en un grup de trenta propostes de tot l’estat tot i que encara no està confirmat que s’hagi aprovat. En conjunt, a aquests fons, s’hi han presentat més de 120 peticions. Abel Garcia va assegurar que “no renunciem a res. El projecte continuarà tenint la mateixa consistència” tot i que l’import s’hagi d’adequar al que s’ha demanat des del govern de Madrid.

Per la seva banda, Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà, va posar en valor la capacitat de la comarca per “treballar amb l’objectiu d’aconseguir aquests diners”. El dirigent va destacar que “la voluntat del Consell és demanar el màxim nombre d’ajudes possibles per fer realitat el màxim de projectes”. A més, va expressar la seva confiança que aquesta ajuda acabi arribant al Berguedà. “Sembla que la petició està ben encarrilada. Confiem que es confirmi” va apuntar.

Es tracta d’un projecte que ha de contribuir a la transformació turística del territori i està vinculat a les Vies Blaves que promou la Diputació de Barcelona. Aquesta era una de les condicions per demanar l’ajuda. Lluís Vall, conseller de Turisme i president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB) va dir que la proposta berguedana s’haurà d’incloure en la dotació que arribarà a Catalunya. Va exposar que si “es convoca un nou pla de sostenibilitat turística haurem de trobar un eix tractor pel conjunt de la comarca. Ho hem de començar a treballar entre tots”, va acabar admetent.

Servei de teràpia ocupacional i productes de suport

D'altra banda, el Consell Comarcal del Berguedà oferirà a principis del 2022, el servei de teràpia ocupacional i productes de suport anomenat BAT. Aquest servei té com a finalitat donar suport especialitzat en l’àrea de l’atenció domiciliària, de forma coordinada amb els diferents professionals i institucions dels àmbits social i sanitari de les comarques del Berguedà, Garrotxa, Osona i Ripollès.

El BAT és un servei dins el marc de l’atenció domiciliària. El seu objectiu és potenciar l’autonomia personal i la qualitat de vida de les persones en situació de dependència temporal o permanent, així com els seus cuidadors i cuidadores. El servei ofereix un servei gratuït d’assessorament i intervenció en l’àmbit de productes des suport (les anomenades ajudes tècniques) i les adaptacions de l’entorn físic domiciliari, orientació en els maneig i cura de persones en situació de dependència, i la promoció d’actituds i entorns afavoridors de l’autonomia de la persona, així com al prevenció de riscos.

El BAT ofereix, també, un ventall de productes de suport, en règim de préstec, d’acord amb els preus públics vigents, aprovats per l’ordenança del Consell Comarcal del Berguedà. Contempla bonificacions i exempcions, en funció de la situació econòmica de la unitat familiar.