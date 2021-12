El Consell Comarcal preveu restringir el trànsit de vehicles motoritzats als ports de muntanya del Berguedà en caps de setmana de primavera i estiu per incentivar i promocionar el cicloturisme a la comarca així com garantir més seguretat per als ciclistes. Ara bé, segons ha explicat el conseller de Mobilitat i Esports, Abel García, en declaracions a Regió7, la mesura tan sols s’aplicaria durant el matí i en aquelles carreteres o trams que no porten a cases o masies disseminades.

Tot i que l’ens encara està treballant la mesura amb el Servei Català de Trànsit, García ja ha donat a conèixer algunes de les ascensions en què es podria aplicar. Per exemple, es prohibiria el trànsit en bona part de dues de les ascensions més dures del territori català: coll de Pradell i coll de Pal. Això sí, sempre en els trams que ja no donin accés a cap domicili particular.

Si s’acaba de portar a terme, el Berguedà seria la primera comarca de Catalunya que disposa d’aquesta regulació per afavorir la pràctica ciclista. García confia que la mesura ja pugui entrar en vigor aquesta pròxima primavera, amb la qual el Consell ja fa més d’un any que hi treballa.

A més, en el ple ordinari de l’ens també es va aprovar per unanimitat una moció de la Diputació de Barcelona que preveu la senyalització dels ports de muntanya. No obstant, segons ha confirmat García, aquesta última mesura té un efecte relatiu al Berguedà, ja que ja es va implantar fa uns quants anys.

Ara, però, l’objectiu és ampliar aquesta senyalització –que en algunes ascensions només és en la part inicial i final– a cada quilòmetre, com ja hi és a ports com coll de Pradell, collada de Sobirana, collada de Falgars i Mal Pas de Capolat.

El Tour de Lord, al Berguedà

D’altra banda, García assegura que també s’està treballant per exportar el model del Tour de Lord al Berguedà. Es tracta d’una iniciativa engegada per dos joves de Sant Llorenç de Morunys, i que consisteix en una sèrie d’etapes amb diferents ports de muntanya a la Vall de Lord. Els aficionats al ciclisme les poden fer pel seu compte durant un període de temps determinat.

Porta oberta a voltes ciclistes

El conseller d’Esports tampoc descarta que el Berguedà pugui acollir una etapa de la Volta Ciclista a Catalunya o de la Volta a Espanya.

García admet que un handicap és que es necessita un finançament important, però deixa la porta oberta que en els propers anys es pugui aconseguir aquesta fita.