La UBIC de Puig-reig, en col·laboració amb l'Ajuntament, ha preparat un joc durant les festes de Nadal que té un doble objectiu. D'una banda, dinamitzar el comerç local i incentivar la població a que es quedi a comprar al municipi; i de l'altra, donar a conèixer les associacions, festes, esdeveniments culturals i personatges històrics del poble.

Per cada cromo de 10 euros a qualsevol comerç de la UBIC, el client obtindrà un cromo amb un descompte d'un euro -fins a un màxim de tres cromos per compra-. Aquest cromo serà d'una entitat, una festa, un esdeveniment cultural o d'un personatge històric del municipi.

Quan s'aconsegueixin cinc cromos d'una d'aquestes quatre categories acabades esmentades -batejades com a famílies-, el descompte de cada cromo es multiplicarà per dos, és a dir, que pels cinc cromos de la família s'obtindrà un descompte de 10 euros. S'ha de destacar, però, que si s'utilitza un cromo per un descompte d'un euro ja no serà vàlid per completar una família.

D'altra banda, si s'aconsegueix la fita d'acabar la família també s'entrarà en un sorteig d'una panera, així com en el d'un viatge a Egipte per a dues persones. Aquests dos premis són otorgats per la Federació de Comerç del Berguedà, i formen part de la campanya conjunta que fan les UBIC de Berga, Gironella, Bagà i Puig-reig -amb la diferència que aquesta última població ha organitzat un joc diferent i pel seu compte.

A més, si es completa tot l'àlbum, que consta de 21 cromos -cinc de cada família i un comodí que es podrà utilitzar per completar-la-, s'entrarà al sorteig de 300 euros que se celebrarà durant la festa de la Corrida. Els albums es poden aconseguir als establiments de la UBIC, i quan s'hagin acabat també es podran portar als mateixos comerços.

La campanya arranca aquest diumenge 19 de desembre i s'allargarà fins el 7 de gener de 2022. En aquest període, els cromos, a part d'obtenir-los a través de les compres, també es podran intercanviar amb d'altres persones participants en el joc.