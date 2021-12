“El visat del comerç de La Pobla de Lillet” és una campanya que es posa en marxa aquest divendres per incentivar la compra al comerç de proximitat del municipi. La campanya és liderada per l’Ajuntament, amb el finançament de la Generalitat de Catalunya, i hi participen més d’una trentena d’establiments i serveis, gairebé la totalitat de negocis que hi ha al municipi.

Totes les persones que comprin en comerços de La Pobla de Lillet i es gastin un mínim de 20 euros acumularan segells en el visat del comerç. Un cop tinguin 5 segells, hauran de portar el visat als punts establerts i rebran un regal promocional de la campanya i 5 números per participar en un sorteig que es farà el mes de febrer. D’aquest sorteig en sortiran 3 guanyadors que rebran, cada un, vals per gastar-se als comerços de La Pobla per valor de 500 euros. La campanya, recollida al web visatlillet.com, va adreçada als propis veïns del municipi per premiar que facin les compres nadalenques al poble, al comerç de proximitat, però també als turistes que en dates festives omplen La Pobla. Per això, la campanya promociona els productes més típics del municipi –com embotits, pastisseria o blat de moro escairat- però, alhora, també recorda algunes de les principals atraccions turístiques, com els Jardins Artigas, el Xalet del Catllaràs o l’scape town “El tresor de Gaudí”, un escape room a l’aire lliure que els visitants poden fer a través del seu telèfon mòbil. La campanya es difondrà a través d’alguns mitjans de comunicació d’abast nacional i també a través de les xarxes socials. La iniciativa ha tingut una gran acollida per part dels comerciants de La Pobla de Lillet i s’hi han adherit des de bars, restaurants, càmpings i turisme rural fins a botigues de queviures, de regals, farmàcies, peixateries, cansaladeries, fleques, estacions de servei, sabateries, perruqueries, impremtes, entre d’altres.