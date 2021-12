Tres mesos després que es tallés el trànsit de vehicles a la Ronda Moreta per les obres de reurbanització, i ja havent sobrepassat el termini previst, la circulació de vianants a la zona està en vies de normalitzar-se definitivament, però aquest divendres encara hi havia algun punt on era pràcticament inviable passar-hi.

A dia d’avui, el tram més problemàtic és on la Ronda Moreta conflueix amb els carrers Barcelona i Maixerí. Aquest divendres a la zona hi havia bassals i fang, a part d’un camió de les obres i uns murs que s’afegien als obstacles ja esmentats. Aquesta era la situació que havien d’esquivar els veïns dels voltants i les persones que es dirigien caminant cap al Passeig des de la Indústria des del Passeig de la Pau, i a l’inrevés, o bé aquells que procedien dels carrers Barcelona i Maixerí. Una de les novetats dels últims dies és que s’han començat a posar les velles llambordes a la zona de la plaça de la Creu, on hi ha tres comerços als quals ara s’hi pot accedir més fàcilment. De fet, en aquest punt ahir divendres es van retirar totes les tanques i les eines de les obres, circumstància que facilita notablement el trànsit de vianants. Mentrestant, en el tram estricte de la Ronda Moreta s’ha deixat un passadís bastant ample per als vianants, encara sense pavimentar però amb un terreny més regular que en setmanes anteriors. Tot i això, els botiguers de la plaça de la Creu consideren, en general, que les millores són insuficients. Tóni Gómez, de la botiga Anadyr, diu que necessita que es reobri el trànsit de vehicles per recuperar el volum de clients d’abans. En canvi, Mercè Paracolls, del comerç de roba Eifa, tot i lamentar el retard dels treballs, assegura que ha notat un augment de clients des que la zona és més fàcilment transitable a peu. Mentrestant, Quim Novellas, director de la panificadora Pavebsa –que fa pocs dies va estrenar el forn de la Vienesa després d’haver-se remodelat–, diu que encara tenen menys clients que al setembre, sense l’afectació. El regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, destaca la millora en la zona més comercial, i assegura que en els pròxims dies la pavimentació s’estendrà cap a la Ronda Moreta. Excepte els dies festius, els treballs continuaran per les festes de Nadal i la previsió del consistori és que acabin la primera quinzena del 2022.