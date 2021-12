La sisena onada de la pandèmia està tenint una alta incidència a bona part de la regió central pel que fa al risc de rebrot, que ja fa uns quants dies manté el Berguedà i l’Alt Urgell al capdavant del rànquing comarcal de Catalunya. Les darreres dades facilitades ahir pel Departament de Salut i que reflecteixen la situació el 13 de desembre situaven aquest indicador per sobre dels 2.000 punts a totes dues comarques, mentre que en el conjunt de Catalunya és de 902. A la regió central, la Cerdanya és la que té els nivells més baixos (ahir eren de 659), si bé en el conjunt del territori s’observa una tendència a l’alça com a mínim des del pont de la Puríssima.

Amb les dades proporcionades ahir, el risc de rebrot al Berguedà s’enfilava fins als 2.382 punts, molt a prop dels 2.527 de l’octubre del 2020, que és el màxim que ha marcat aquest indicador a la comarca en tota la pandèmia. L’índex ha anat creixent exponencialment des de l’1 de desembre, i s’ha triplicat en una setmana.

L’Alt Urgell és la segona comarca amb l’indicador més elevat, amb 2.067 punts, el doble que fa una setmana, i a més distància li segueix el Bages, que és la catorzena comarca del rànquing. Aquí, el risc de rebrot és de 1.198, i creix a un ritme més lent, tot i que és el nivell més alt a què ha arribat la comarca en tota la pandèmia, tenint en compte que fins ara no havia superat mai els mil punts.

A la resta del territori, l’indicador va creixent (com en el conjunt de Catalunya), però es manté a uns nivells molt inferiors, especialment a la Cerdanya, que tan sols té per sota tres comarques amb un risc de rebrot encara més baix. Tanmateix, s’hi observa una incidència molt elevada pel que fa a la velocitat de propagació (Rt), que si es manté podria capgirar la situació. Ara mateix, la Cerdanya és la segona comarca amb una Rt més elevada, amb un índex de 2,44 només superat pel Solsonès, que encapçala el rànquing de tot Catalunya amb una Rt de 2,75 (la mitjana catalana ahir era d’1,59). En canvi, el risc de rebrot al Solsonès és més moderat (de 1.100 punts), lleugerament per sobre del del Moianès (992) i del de l’Anoia (836), que tenen increments no tan elevats.

En l’àmbit municipal, el risc de rebrot a Manresa també s’està incrementant (ahir era de 1.065 punts), però ho fa més lentament que en altres territoris i ha baixat fins a la cinquena posició pel que fa a les ciutats de més de 50.000 habitants. Tanmateix, la incidència acumulada tant a 14 dies com a 7 dies (els nous casos per cada 100.000 habitants) és la més elevada d’aquesta sisena onada, mentre que els nous casos confirmats per PCR o test d’antígens era ahir de 365. La velocitat de propagació (la Rt) és d’1,54, lleugerament més baixa que la del conjunt de Catalunya.