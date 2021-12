A partir del dilluns 20 de desembre, l’accés nord que s’utilitzava fins ara per entrar a l’hospital de Berga quedarà tancat. Les persones que hagin d’anar al centre hauran d’accedir-hi per la porta principal. Aquest canvi es produeix durant l’hivern ja que l’accés nord es troba en una zona molt obaga on el terra pot quedar glaçat per les baixes temperatures.