El Carrilet de Nadal, tal com s’ha batejat el trenet que circula aquest cap de setmana entre Cal Rosal i el centre de Berga, va atreure ahir un bon nombre d’usuaris. Amb capacitat per a una cinquantena de persones, en molts viatges va circular ple. «Ho he trobat una idea molt atractiva i interessant», remarcava la gironellenca Taryn, acompanyada dels seus fills.

El perfil d’usuaris va ser majoritàriament el de famílies amb nens, que van aprofitar la iniciativa «per fer una activitat diferent». El Martí i el Guiu, juntament amb els seus pares, i el Bizén, amb la seva mare, van ser els primers a pujar al trenet, ahir a les 10 del matí a la plaça Viladomat de Berga. «El que més ens agrada és la campana que sona quan el maquinista arrenca», comentaven els infants, contents de fer el trajecte fins a Cal Rosal, on van fer parada per visitar el Mercat de Nadal. Tot i el fred, feia sol i el viatge es va fer agradable. L’alcalde d’Olvan, Sebastià Prat, fa un bon balanç de la primera jornada: «Estem molt contents de la resposta que ha tingut. Calculem que al llarg del dia hi han passat unes 400 persones». Prat recorda que és una prova pilot «per connectar de forma atractiva Cal Rosal i Berga, i els seus eixos comercials». Avui, el primer trenet sortirà a 2/4 de 10 de Cal Rosal i farà parada a la plaça de la Creu de Berga, a la plaça Viladomat i al càmping Berga Resort, per tornar a Cal Rosal. Sortirà cada hora fins a 2/4 de 3 de la tarda. Més de vint parades omplen el Mercat de Nadal de Cal Rosal El Mercat de Nadal de Cal Rosal va obrir ahir amb 25 parades de productes nadalencs, alimentaris, bijuteria, roba... A la tarda, una activitat infantil i un concert van ser el reclam per atreure-hi més visitants. L’alcalde d’Olvan, Sebastià Prat, valora positivament la tercera edició del mercat: «El nombre de paradistes i l’afluència de gent passejant i comprant al mercat demostra que està consolidat». Avui el mercat obrirà a les 10 i tancarà a 2/4 de 3, amb taller de fanalets i balls en línia durant el matí.