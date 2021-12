L’ascensor de Queralt, que no està en funcionament des de fa gairebé mig any, a excepció de jornades excepcionals i puntuals com la de la Gala, no té una data concreta per tornar a obrir, segons ha admès a Regió7 el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Berga, Aleix Serra.

Tal com ja va explicar aquest diari fa uns quants mesos, la causa principal d’aquesta circumstància és que l’empresa concessionària de l’ascensor, Inberga Tur, està en concurs de creditors i en situació d’inoperativitat. Precisament, el mes d’octubre passat el consistori berguedà va anunciar que havia arribat a un acord amb l’administrador concursal de l’empresa per desencallar el litigi judicial que les dues parts tenen obert des de fa anys. Si el jutge mercantil l’acabés acceptant, Inberga Tur hauria d’adjudicar l’ascensor i l’hostatgeria de Queralt a un tercer fins a l’any 2031 –quan acaba la concessió–, però sota la fiscalització del consistori berguedà. Serra admet que aquest procés encara es pot demorar uns quants mesos, però apunta que el consistori no preveu buscar una solució per reobrir l’ascensor fins a l’arribada del bon temps, ja que és a la primavera i a l’estiu quan el santuari atreu més visitants. Segons ha pogut saber aquest diari, cada cop hi ha més visitants a Queralt que manifesten el seu malestar per la inoperativitat de l’ascensor, que utilitzen especialment persones amb mobilitat reduïda o d’edat avançada. S’ha de tenir en compte que, a finals d’estiu, es van portar a terme unes obres a l’aparell consistents a substituir el cable tractor del funicular i unes rodetes del mecanisme. Com que Inberga Tur està en concurs de creditors i no podia assumir-ne el cost, l’Ajuntament va sufragar les millores, valorades en 10.500 euros.