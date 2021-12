L'escape room 'La Casa' de Berga, es va estrenar el juny del 2020 i, poc després d'un any s'ha convertit en el sisè millor escape room del món. La gala Top Escape Rooms Project ha premiat el projecte de l'empresa berguedana, Insomnia Corporation, que el 2020 ja es va situar entre els 10 millors escape rooms de tot el planeta en assolir la novena posició de l'edició.

Només dos locals més de l'Estat es troben enguany entre aquestes deu primeres posicions. Tú también flotarás, situat a Vitòria, encapçala el rànquing dels millors escape rooms mundials, mentre que Cybercity 2049, situat a Santa Coloma de Gramenet, se li ha atorgat la cinquena posició, per darrere de 'La Casa'.

Els promotors de la firma, Sílvia Mosella i Climent Vila, també són coneguts per ser dos dels impulsors d'Horrorland. El desembre del 2013, Insomnia Corporation, amb una llarga trajectòria en el món del terror, obria la primera sala de l'estat espanyol ambientada en la temàtica de por. Després de gairebé sis anys, els seus impulsors poden dir satisfets que l'atreviment va valer la pena.

L'experiència escapista de 'La Casa'

En equips de fins a sis persones i amb un temps màxim de 70 minuts, 'La Casa' et proposta una experiència escapista que et transporta a l'any 1972. L'empresa berguedana presenta en aquest projecte la història de la família Maith que, al cap de pocs anys de construir-se la seva pròpia llar, un greu incident al pou de la casa va portar problemes a la família i tots els membres van ser trobats morts a la finca. A partir d’aquí, la casa ha quedat tancada durant més de 40 anys, però ara ha estat reformada i preparada per al turisme rural.