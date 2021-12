El carrer Major de Berga, una de les principals artèries comercials de la ciutat, no era dissabte un bullici de gent carregada de bosses. A les botigues no hi havia cues. Els comerciants no feien el calaix que haurien volgut el cap de setmana previ a Nadal. La majoria coincidien: «Aquesta campanya nadalenca és, de moment, bastant fluixa».

Per al propietari de la Botiga Sala, de moda íntima i complements, influeixen varis factors: «La pandèmia de la covid, la contenció econòmica de moltes famílies, no apostar per comprar al comerç local, i tampoc no hi ajuden les obres a mig fer de la Ronda Moreta». Confia que aquesta setmana «la gent surti i compri a Berga». Qui també es mostrava esperançat de poder remuntar «una campanya fluixeta» era el propietari de la Joieria Canals. I Ester Curriu, de la perfumeria Ondina, mostra optimisme: «El nostre article, les fragàncies, és un regal més d’última hora. Els dies abans de Nadal tindrem més feina; segur que aquesta setmana serà bona pel que fa a les vendes». De tota manera, no es queixa de la resposta fins ara: «Ha anat venint gent des del Black Friday, que vam fer descomptes interessants, i després hem venut força productes per a l’amic invisible».

En el sector de la moda i el calçat, tant a Santi Comellas com a Farràs des de 1910, la valoració és positiva tenint en compte el context actual de pandèmia. «Tot i que els darrers dies hem vist menys afluència de gent als carrers, el balanç és bo perquè vam vendre molt al principi de desembre, pel pont de la Puríssima», assenyala Santi Comellas, amb botigues de roba amb el mateix nom a Gironella i Berga, i de calçat i complements a Berga (CO2). El repunt dels casos de covid dels últims dies els ha perjudicat: «S’han anul·lat sopars d’empresa i és una ocasió per estrenar roba que hem perdut». També ho és Nadal, Sant Esteve, Cap d’Any i Reis: «Les properes setmanes haurien de ser bones per a les nostres botigues, però caldrà veure com evoluciona la incidència del virus i quin és el comportament de la gent». Anna Farràs, propietària de Farràs des de 1910, és del parer que «hi haurà més moviment de gent al llarg d’aquesta setmana, després que moltes famílies han prioritzat per exemple l’alimentació».

A Tons complements, les bufandes, bosses, paraigües, bijuteria... captaven l’atenció de clientes: «Compraré productes per regalar, aquí i en altres botigues de Berga, ja que aposto pel comerç local», remarcava dissabte Mercè Ribera tot sortint d’aquest establiment del carrer Major. La responsable, Núria Romero, estava contenta de com li ha funcionat fins ara la campanya nadalenca, convençuda que «el gruix de les vendes arribarà just abans de Nadal i de Reis».