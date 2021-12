Dissabte passat, 18 de desembre, a la tarda, i com ja és tradició cada any per aquestes dates, l’Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà va organitzar una cursa i caminada a Queralt, de la qual tots els beneficis obtinguts s’han destinat en la seva totalitat a la Fundació de La Marató de TV3. En total, es van recaptar 674 euros.

Es tracta d’un esdeveniment no competitiu i solidari apte per a tots els públics. Està format per una cursa que compta amb 13,8 quilòmetres i 863 metres de desnivell, una caminada de 8,5 quilòmetres i 508 metres de desnivell, i una cursa infantil amb un circuit urbà, que té com a punt de sortida i arribada la Plaça de Sant Pere de Berga. El club berguedà valora positivament la participació en aquesta edició, tot i recordar que encara és temps de pandèmia i que «la gent no participa plenament de totes les activitats que s’organitzen a la ciutat».