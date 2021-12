Un capellà de Berga va donar positiu en covid-19 aquest dilluns i els altres dos sacerdots s’han hagut de confinar amb la qual cosa no han pogut atendre les obligacions religioses del dia. Estan a l’espera que els facin proves diagnòstiques. No tenen símptomes de malaltia. Es consideren contactes directes, però. De moment, el clergue positiu té simptomatologia lleu

En aquesta situació i a escassos dies de celebracions eucarístiques com la Missa del Gall i les de Nadal, la seva participació no està clara. S’ha de tenir en compte que a partir d’aquest dijous s’han de confinar tots els contactes estrets de positius, independentment que estiguin vacunats i que hagin donat negatiu.

Fonts eclesiàstiques han apuntat a Regió7 que la intenció és no haver de suspendre cap missa de les principals, però en el cas que els dos casos que ara estan confinats donin positiu no es descartaria aquesta possibilitat. D’altra banda, l’alternativa que a hores d’ara es contempla per no haver d’alterar la normal activitat és que els oficis els encapçalin mossens d’altres municipis de la comarca. En principi, la missa del Gall continua prevista a la mateixa hora i el bisbat va resolen temes com els funerals.