Regala el món que vols. Aquest és el lema de la campanya impulsada per l’Ajuntament de Berga per promoure les joguines sense gènere. Es tracta d’una iniciativa per divulgar la importància que cada infant pugui tenir experiències de joc diverses amb l’objectiu d’afavorir una societat més equitativa, diversa, cuidadora i lliure de violències.

El projecte s’emmarca en la celebració de les festes de Nadal, ja que és el període en què proliferen les compres de joguines per a la quitxalla, però també és una campanya que es pot estendre al llarg de l’any, tenint en compte que el joc és present en el dia a dia dels infants. La campanya vol promoure la imaginació, la creativitat i la fantasia per trencar amb el binarisme i construir imaginaris diferents. També vol transmetre la importància del joc, més enllà de la joguina, i afavorir els missatges no sexistes. Un altre dels objectius és respectar les preferències de joc de la canalla evitant la discriminació per raó de gènere, així com promoure l’esperit crític i qüestionar les desigualtats de gènere mitjançant el joc, les vivències i experiències amb joguines sense gènere. En el marc de la campanya s’ha creat una joguina sense gènere elaborada als tallers de la Fundació Horitzó. Es tracta d’una vareta màgica de fusta encapçalada per una estrella i que incorpora una cinta decorativa de material reciclat i el lema de la campanya imprès sobre la superfície de l’objecte. En total s’han fet 600 varetes que es distribuiran el 5 de gener durant la rebuda que els Reis d’Orient realitzaran a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Berga. El projecte inclou una peça audiovisual protagonitzada per tres personatges que enllacen els missatges de la campanya a través d’una cançó original creada per a l’ocasió, i amb material gràfic de difusió.