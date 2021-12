L’Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central ha rebut un total de 29 sol·licituds per poder optar als ajuts Leader 2021. Aquestes 29 peticions es localitzen en el territori que gestiona l’associació i es reparteixen entre les comarques del Berguedà, Osona, el Moianès i el Bages.

La convocatòria Leader 2021, que es va tancar el passat 30 de novembre, té l’objectiu principal de fomentar inversions que generin activitat econòmica en territori rural. Aquests ajuts estan finançats pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Els 29 projectes presentats a l’ADR Cat Central suposen una inversió total de 4.315.988.14 euros. La partida pressupostaria Leader a repartir per part de l’Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central en aquesta convocatòria és el mateix que en els anys anteriors: 675.275,11 euros.

La gran majoria de sol·licituds presentades s’ubiquen a la comarca del Berguedà. Concretament, 16. Seguidament hi apareix Osona, amb 8, i el Moianès, amb 3. Per últim, hi ha el Bages amb 2. D’aquestes 29 peticions, 26 són de promotors privats. Més concretament, en aquest grup hi ha 4 projectes agroalimentaris i 22 projectes no agroalimentaris. D’aquests 25, 7 projectes son de creació de noves activitats econòmiques i un total de 19 son de projectes de consolidació de pimes existents. Les 3 sol·licituds restants son de promotors públics. 1 projecte per a la generació d’activitat econòmica i 2 projectes per a la recuperació del patrimoni cultural i natural.

Un cop finalitzat el procés per presentar sol·licituds als ajuts Leader 2021, comença un període de tramitació que finalitzarà el juny del 2023 amb la posada en funcionament de les inversions previstes. L'ordre de la convocatòria determina un termini de sis mesos per a resoldre les sol·licituds per part de la Generalitat, així que la publicació de la resolució de beneficiaris es preveu a finals del mes de maig del 2022.

L’ADR Cat Central valora positivament aquesta convocatòria perquè tot i la situació que estem vivint, es crearan 7 noves activitats i se’n milloraran 22, repartides per tot el territori fomentant així el dinamisme empresarial, i contribuint a la reactivació econòmica amb les inversions previstes.