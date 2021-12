El Consell Comarcal del Berguedà ha rebut un ajut de 2,5 milions d’euros del Ministeri de Turisme en el marc dels Plans de Sostenibilitat Turística per destinar a 17 projectes de turisme actiu i esportiu projectes a la vora del riu Llobregat i la Baells. L’objectiu és crear noves activitats i recursos que dinamitzin econòmicament la comarca. Aquesta partida s’executarà en els propers tres anys, entre el 2022 i 2024. El del Berguedà és un dels 19 projectes que el govern espanyol ha seleccionat a tot Catalunya

Per exemple, s’habilitarà un centre a Guardiola de Berguedà per albergar tota mena d’esportistes que facin stages o proves esportives a l’entorn i es farà un ecoparc al riu Llobregat que comptarà amb punts d’informació, recepció i interpretació per a turistes i diversos miradors. Paral·lelament, s’habilitaran aparcaments, punts de recàrrega de vehicles elèctrics i recollida de bicicletes elèctriques.

El conseller comarcal de Turisme i Difusió del Territori, Lluís Vall, ha remarcat en roda de premsa que fins ara no es disposa dels equipaments de recepció dels turistes que es mouen al costat del Llobregat. “Endreçem el què fins ara podia ser caòtic” perquè l’experiència del turista pugui ser positiva, ha enfatitzat Vall.

En relació a l’alberg per esportistes, el conseller d’Esports, Abel García, ha asegurat que, després de contactar amb diverses federacions esportives, “hi ha interès per apostar per la nostra comarca”. Tot i que la proposta encara s’ha d’acabar de perfilar, la intenció és que aquest centre s’ubiqui en una planta d’un edifici de Guardiola de Berguedà que havia estat una residència.

Ara, l’equipament es remodelaria, i l’ús esportiu es complementaria amb el social, ja que en un altra planta s’hi vol fer un centre de dia. “És un edifici molt gran, antic i que s’està deteriorant. Hem de ser capaços de donar-li un ús”, ha comentat el president del Consell i alcalde de la població, Josep Lara.

D’altra banda, la proposta de l’ecoparc també contempla diverses activitats per realitzar a la zona del Pantà de la Baells. De fet, s’ha de recordar que fa pocs mesos es va aprovar el nou Pla d’Usos de l’Embassament de la Baells, el primer de Catalunya, i que ha de definir l’ordenació de les activitats lúdiques que es podran dur a terme a la làmina d’aigua de l’embassament.

El projecte preveu crear punts de connexió entre municipis i millorar els accessos a les Vies Blaves, però també altres actuacions com són la redacció d’un pla de mobilitat per ordenar el territori, crear una ruta que ressegueixi l’empremta de l’antic carrilet, millorar el servei del transport a la demanda ampliant rutes i promovent-ne el seu ús o millorar l’eficiència energètica en oficines de turisme i centres interpretatius.

Una altra proposta és la creació d’itineraris en espais industrials amb eines digitals i fer una diagnosi perquè el Berguedà sigui un Destí Turístic Intel·ligent i implantar els resultats. Igualment es preveu redactar un pla de màrqueting i crear una taula de treball publico-privada d’esport i turisme, on el sector privat pugui ser partícip i generar noves oportunitats de desenvolupament econòmic.