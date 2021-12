El foc de la Fia-Faia va arribar ahir a Bagà i Sant Julià de Cerdanyola des de la torre de Faia. Dos petits grups de persones van portar el foc a les dues poblacions en la recuperació d’aquest ritual pel solstici d’hivern 85 anys després, ja que no es feia des del 1936.

La Fia-faia és ancestral i anterior als senyors de Faia, però ells destacaren durant segles en la baixada de faies, i per això va néixer la llegenda, a Bagà, que la Fia-faia havia nascut per anar-los a rebre.

Instants després de les tres de la tarda, fallaires van encendre una flama amb un mètode prehistòric, amb una llima i una pedra. El moment va anar acompanyat d’aplaudiments i cares d’alegria i emoció entre els participants. El foc es va transportar mitjançant unes làmpades similars a les del foc del Canigó.

Els fallaires van recorre aproximadament uns quatre quilòmetres fins a Bagà, i durant el trajecte es van anar rellevant en la portada de làmpades. Un cop van arribar a la zona del Parc de la Vila, els dos grups es van separar. Uns van acabar d’arribar a Bagà, i els altres -que van ser rellevats- van fer camí fins a Sant Julià de Cerdanyola.

A Bagà, el foc va arribar pels volts de 2/4 de 5 de la tarda, amb una rebuda al Parc Natural del Cadí-Moixeró, on es va inaugurar l’exposició Falles al Pirineu. Es tracta d’una mostra que permet visualitzar cada una de les falles que es crema en diferents poblacions de la serralada pirinenca. Mentrestant, a Sant Julià hi va arribar una mica més tard, a les 6 de la tarda. El foc va ser dipositat als dos consistoris, on hi romandrà fins divendres, quan serà pujat fins al punt des d’on celebra cada municipi la baixada.

D’altra banda, en el marc de l’acte al Parc del Cadí-Moixeró es va celebrar un homenatge al fallaire Llorenç Pedrals. Ha estat un ambaixador entusiasta de la Fia-Faia i un gran col·laborador en la festa, que ha col·laborat en els tallers de faies que s’han fet, juntament amb el seu gran amic Miquel Pons, especialment els dedicats a nens i nenes, i és dels pocs que els darrers vint anys no ha fallat ni una sola vegada en la baixada de faies. La seva voluntat i tenacitat, i a la vegada el respecte per l’edat, han fet que presideixi la baixada totes aquestes edicions.

No hi haurà allioli de codony

A només dos dies de la festa, l’evolució de la covid-19 ha obligat l’Associació de la Fia-Faia a suspendre el repartiment de l’allioli de codony de Sant Julià de Cerdanyola. En canvi, en principi es manté sense canvis la baixada i la crema de faies de les dues poblacions. A més, durant la baixada serà obligatori portar mascareta i es recomanarà en la crema multitudinària.