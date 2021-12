L’Ajuntament de Berga ha decidit suspendre la celebració de la festa de Cap d’Any per donar compliment a les noves restriccions aprovades pel Govern de la Generalitat de Catalunya per aturar els contagis de la Covid-19 davant l’expansió de la variant òmicron. Les mesures inclouen la limitació d’aforaments en l’àmbit de la cultura, el comerç, l’esport, la restauració i el tancament de l’oci nocturn durant un període inicial de 14 dies (del 24 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022). A més, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat la limitació de fins a 10 persones de les trobades socials en espais interiors i exteriors i l’aplicació del toc de queda als municipis de més de 10.000 habitants amb una incidència acumulada superior a 250 casos per cada 100.000 habitants els darrers set dies. La ciutat de Berga ha estat inclosa en el llistat de municipis afectats pel confinament nocturn (d’1 a 6 h), que entrarà en vigor la matinada del 24 de desembre.

El consistori berguedà havia promogut l’organització d’una revetlla musical al Pavelló Municipal d’Esports (Pavelló Vell) per donar la benvinguda al nou any. Les noves restriccions establertes per les autoritats governamentals i sanitàries no permeten la realització d’activitats vinculades a l’oci nocturn, fet que impedeix la celebració de la festa de Cap d’Any a Berga. A més, la ciutat també està afectada per l’aplicació del toc de queda nocturn (d’1 a 6 h) als municipis de més de 10.000 habitants amb una incidència elevada de la Covid-19. Aquesta mesura també impossibilita la realització de la festa prevista per a la matinada de l’1 de gener (0:30 h). En els pròxims dies es procedirà a la devolució de l’import íntegre de les entrades adquirides de forma anticipada a través del portal web www.ticketara.com.

D'altra banda, l’àrea de Societat Inclusiva i Gent Gran Activa ha suspès les Jornades nadalenques per a la gent gran que havien de celebrar-se els dies 27, 29 i 30 de desembre al Casal Cívic de Berga. La iniciativa incloïa diferents propostes per fomentar la interacció intergeneracional i intercultural, com per exemple: un taller de llufes, una cantada de nadales en família i un cicle de xerrades amb persones refugiades. L’organització de les jornades ha decidit cancel·lar les activitats amb la intenció de programar-les quan la situació de pandèmia sigui més favorable.

Curses de Sant Silvestre

Berga mantindrà la celebració de la XXII edició de les curses de Sant Silvestre organitzades pel JAB Berga i el consistori berguedà. Tot i això, s’establiran algunes mesures per adaptar les proves a la situació de pandèmia. Per exemple, la sortida de les persones participants es portarà a terme de forma esglaonada per evitar les aglomeracions. Els corredors i corredores hauran de portar la mascareta abans i durant l’inici de la prova, així com en l’arribada a la meta, tenint en compte que el passeig de la Indústria és l’emplaçament on majoritàriament es concentra el públic per veure l’esdeveniment. Les curses infantils i la prova de 5 quilòmetres es faran el 31 de desembre. La informació sobre la inscripció i el recorregut urbà de les proves es pot consultar al web www.jaberga.com.

Recinte Màgic

El Recinte Màgic de Nadal habilitat al Convent de Sant Francesc mantindrà la programació d’activitats prevista del 27 al 29 de desembre. L’equipament cultural acollirà tres jornades lúdiques d’activitats permanents i propostes variables adreçades al públic familiar. El recinte romandrà obert de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. Per participar en les activitats cal inscriure’s prèviament al portal web www.ticketara.com/b/ajuntament-berga. Es requerirà la inscripció pels infants i les persones adultes que visitin el Recinte Màgic de Nadal.

Cita reial presencial i virtual

L’arribada dels patges i patgesses reials mantindrà el format híbrid anunciat fa unes setmanes. Els assistents i assistentes dels Reis d’Orient arribaran a Berga el dilluns, 27 de desembre, a les 9:30 h. La comitiva arribarà a l’Ajuntament de Berga, on serà rebuda per les autoritats locals i, posteriorment, desfilarà fins a la capella del Santíssim de l’església de Sant Francesc amb l’acompanyament musical de l’Escola Municipal de Música de Berga. Els emissaris i emissàries reials atendran els nens i nenes de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. Per accedir a la capella i entregar les cartes cal inscriure’s a través del portal web www.ticketara.com/b/ajuntament-berga. En aquest cas, caldrà fer una inscripció per a cada persona (infants i persones adultes) que vulgui accedir-hi.

Els infants berguedans també tindran l’oportunitat de parlar amb els emissaris i emissàries reials de forma virtual durant la jornada del 27 de desembre. Les famílies poden concertar una cita perquè els infants puguin ser atesos i ateses per videotrucada durant 5 minuts, aproximadament. D’aquesta manera, els assistents i assistentes reials podran conversar i transmetre les peticions realitzades pels nens i nenes als Reis d’Orient. L’atenció virtual dels patges i patgesses es farà de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. Per sol·licitar cita cal accedir al portal web www.patge.cat/berga.