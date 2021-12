L'Hospital Sant Bernabé de Berga posa en marxa un nou protocol que permetrà l'entrada d'un acompanyant durant els parts per cesària. L'objectiu de Salut és el de fer aquests moments més humans i més propers a la mare i al nucli familiar.

A més, el Departament de Salut també ha anunciat que una altra nova mesura és la de la no separació de la mare i el nadó en aquesta classe de parts. Amb això, volen afavorir el vincle afectiu entre els pares i els nounats, facilitar el contacte pell a pell ininterromput i afavorir la lactància materna des del primer moment, acomplint així els estàndards internacionals.

Amb aquests protocols es permet millorar l’assistència de les dones que donen a llum per cesària i potenciar la col·laboració de la família com a eina necessària i complementària a l’atenció prestada per professionals sanitaris.