Als pobles d’Avià, Vilada, Bagà, Cercs, Guardiola de Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola i la Pobla de Lillet, el 25 de desembre i l’1 de gener no es prestarà el servei porta a porta. La fracció orgànica es recollirà els dies 26 de desembre i el 2 de gener, mentre que el dia dels envasos serà el 27 de desembre i el 3 de gener.

A Gironella, el 24, 31 de desembre i 5 de gener no hi haurà servei. El 25 de desembre i l’1 de gener es recollirà orgànica i envasos, mentre que el 6 de gener el paper i l’orgànica. No hi haurà canvis a la resta de municipis.