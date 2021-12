La colònia de Viladomiu Nou, a Gironella, ja disposa del seu esperat espai cultural. Després de 9 anys d'obres, el tradicional concert de Nadal ha inaugurat avui l'equipament amb l'actuació del Grup Local V9 i la V9 Band, de la mateixa colònia. L'espai cultural disposa d'una sala d'espectacles amb capacitat per a 200 persones així com dues sales polivalents. A més, l'edifici està directament connectat amb una de les galeries de la colònia.

"Estem satisfets que finalment vegi la llum. És un deute que teníem amb la colònia", va afirmar l'alcalde de Gironella, David Font, a Regió7. De fet, l'equipament s'ha inaugurat després de 9 anys d'obres repartits en tres fases diferents que han tingut un cost aproximat d'1.000.000 d'euros provinents de diverses subvencions de la Generalitat, del Govern Espanyol i ajuts europeus.

El nou equipament està situat on abans hi havia l'antic cinema de Viladomiu Nou, que es va incendiar l'any 1988 i enderrocar uns anys més tard. La primera idea del consistori era fer només una planta amb la sala d'espectacles, però finalment es va replantejar per afegir les dues sales polivalents.

El regidor de Gironella, Lluís Vall, ha destacat que "és un dia històric per la colònia" i que "era de justícia recuperar aquestes instal·lacions". PEr altra banda, el president del Consell Comarcal del BErguedà, Josep Lara, ha apuntat que es tracta d'un "espai moders amb tots els serveis i comoditats que omplirà de vida Gironella i Viladomiu Nou".