Aquest Nadal han tornat els Pastorets de Berga. La representació de “El Bressol de Jesús” de Serafí Pitarra" s’ha tornat a escenificar pels carrers de la capital berguedana durant el cap de setmana coincidint amb Nadal i Sant Esteve.

L'Agrupació Teatral La Farsa assegura que "el resultat ha estat més que exitós". El públic assistent ha valorat molt positivament l’experiència immersiva així com el recorregut marcat per la direcció de la proposta. Més de 700 persones van gaudir dels Pastorets representats per una cinquantena d’actor i actrius amateurs de l’entitat, que durant dues tardes van representar la seva escena més de 14 vegades.

L’itinerari començava a damunt de escenari del Teatre municipal, on els assistents prenien part de l’escena de l’Infern on es despertava el Satan. Tot seguit, Josep i Maria guiaven al públic pels voltants de Sant Francesc, el Cinema Catalunya o el Casal Panxo on s’hi podia veure el Portal de Betlem amb el naixement.

Vist el gran èxit de la venda d’entrades, que van quedar exhaurides en pocs dies, La Farsa va obrir ahir una sessió extraordinària a les nou de la nit. "Volem agrair la confiança de tots els assistents així com a l’Ajuntament de Berga i altres col·lectius que han ajudat a tirar endavant altres aspecteslogístics de la representació. Esperem que el proper any es pugui representar en la seva totalitat el text de Pitarra amb els més de 150 actors a sobre de l’escenari", destaca l'Agrupació.