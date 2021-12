Tallers de manualitats i de maquillatge de la cara, lectura de contes en diversos torns, exposició de pessebres o una bola gegant de neu. Són només algunes de les activitats de les quals poden gaudir els nens i nenes al recinte màgic del convent de Sant Francesc. Ahir, en l’estrena, però, el principal reclam van ser els patges i patgesses, que rebien els infants a la capella del santíssim de l’església annexionada del mateix nom.

Després del format exclusivament virtual de l’any passat per la pandèmia, els més petits es van mostrar contents i il·lusionats per poder intercanviar unes paraules en persona amb els emissaris reials. De fet, segons va poder constatar aquest diari, les inscripcions es van exhaurir i alguns nens i nenes es van haver de conformar amb deixar la carta en una bústia, o bé amb comentar els desitjos als patges per videoconferència, com l’últim any.

En el marc de la campanya de joguines sense gènere Regala el món que vols, els patges van entregar als infants una vareta màgica de fusta encapçalada per una estrella, una cinta decorativa i el lema Tots els colors, tots els jocs, per a tots i totes.

Pel que fa al recinte d’activitats, una de les propostes que va tenir més èxit ahir dilluns van ser els tallers de maquillatge. Diversos nens i nenes sortien de l’espai amb la cara pintada i maquillada, especialment de motius nadalencs. També va tenir una bona rebuda la bola gegant amb confeti que simulava ser neu. A més, els passadissos també comptaven amb una decoració especial per a l’ocasió, així com el claustre del convent.

Algunes famílies van optar per visitar el recinte màgic aprofitant que havien concertat la rebuda amb els patges, però d’altres van comentar a Regió7 que tan sols tenien previst veure els emissaris reials o que, en tot cas, tornarien al recinte d’activitats en un altre moment.

L’espai estarà obert fins aquest dimecres, ja sense els patges. La majoria d’ activitats són permanents durant els tres dies, però d’altres varien cada jornada. De fet, només varia el contingut d’uns tallers: ahir van ser de fanalets, avui de xapes i demà de màscares. A més, es compta amb l’organització de diferents entitats com els Escoltes de Berga, Colònies a Borredà, la Companyia de Jocs l’Anònima, els Amics del Pessebre de Berga, l’Activa i la Residual i Players.

Gironella rebrà dijous Gercai al Mercat de Nadal

Altres poblacions de la comarca també estan rebent els patges durant aquestes jornades. El patge Gercai visitarà Gironella aquest proper dijous a les 5 de la tarda, en el marc de les activitats del Mercat de Nadal.

D’altra banda, Puig-reig i Avià s’han avançat i van rebre els emissaris reials la jornada de Sant Esteve. A Puig-reig, la cita es va celebrar enguany a la Plaça de la Creu i no al Pavelló d’esports com és habitual. Mentrestant, a Avià el patge va fer visita a la Plaça de l’Ateneu, on també es fa la rebuda a Ses Majestats.