Trobar casa rural al Berguedà per passar Cap d'Any sol ser complicat. Les reserves es fan amb molta previsió –sovint d'un any per l'altre- i gairebé sempre s'omplen al 100%. Aquest any però la situació no té res a veure i l'ocupació se situa al 65%, una xifra inimaginable abans de la pandèmia. Les restriccions per la covid-19 han afectat especialment les cases grans, ja que no es poden omplir amb grups de més de 10 persones, i la sisena onada tampoc passa per alt. És el cas de la casa Vall Llòbrega, de Cercs, que a última hora ha perdut la reserva de Cap d'Any perquè alguns dels membres del grup que l'havia llogat són positius. El seu propietari, Jaume Soler, lamenta la situació perquè això vol dir perdre la millor data de l'any.

La casa de turisme rural Vall Llòbrega, de Sant Jordi de Cercs, té sis habitacions i capacitat per a 18 persones. Està totalment aïllada enmig del bosc i el nucli més proper, Sant Jordi de Cercs, està situat a un quart d'hora. Les darreres restriccions no permeten trobades de més de 10 persones i, per això, el seu propietari, Jaume Soler, ja no la pot omplir.

Això li ha fet perdre part de la facturació perquè no pot demanar el mateix preu per a grups més reduïts. Tot i això, aquest any tenia la casa reservada per a un grup de 10 persones, però tot s'ha girat en el darrer moment. Dilluns va rebre la trucada dels qui havien fet la reserva per anul•lar-la perquè membres del grup havien donat positiu per covid-19. La casa ha quedat buida només quatre dies abans de la data i ara Soler es planteja rebaixar encara més els preus per aconseguir una reserva d'última hora. "L'any passat vam punxar i aquest any també, però les despeses continuen sent les mateixes. El banc no perdona mai", lamenta.

Des de l'Associació de Turisme Rural del Berguedà, que aplega una vuitantena de cases, el seu president, Oriol Baños, assegura que les darreres restriccions han fet anul•lar moltes reserves. "Moltes de les cases que tenim són de més de 12 persones i s'han anul•lat moltes cases senceres. La gent té por. De tenir totes les cases plenes per Cap d'Any, estem baixant a la meitat", lamenta a l'ACN. La situació arriba després d'un estiu molt bo, però una tardor que, segons asseguren, està sent molt complicada per al sector.