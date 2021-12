Berga va tornar a implantar el servei de patges i patgesses virtuals instaurat l’any passat amb l’objectiu d’oferir una alternativa i facilitar l’atenció a les famílies amb infants que estaven confinades o que per qualsevol altre motiu no podien assistir a la cita presencial. En total, 53 famílies van fer ús aquest dilluns del servei virtual de patges i patgesses, que van instal·lar-se a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Berga per poder atendre totes les cites que havien estat concertades prèviament a través del portal web www.patge.cat/berga.

Berga va ser un dels tres municipis de Catalunya que l’any passat va formar part de l’experiència pilot de patges i patgesses virtuals, juntament amb les poblacions de l’Estartit i Figaró-Montmany. La iniciativa es basava en una aplicació informàtica de gestió de reserves desenvolupada per l’empresa E2S a instància de la Fundació.cat. A causa de les retsriccions per la covid, l’atenció presencial no estava permesa l’any passat.