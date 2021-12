El Pla de les Alzines de Montclar tornarà a acollir el proper 6 de gener desenes de parades de la tradicional i mil·lenària Fira de Reis, però sense les parades d’alimentació i que serveixen esmorzar a causa de la crisi sanitària. La pandèmia ja va obligar a suspendre l’edició d’aquest 2021.

L’alcaldessa de la població, Raquel Sala, admet a Regió7 que l’esmorzar és el principal atractiu del certamen, però tot i així es mostra satisfeta per poder reprendre’l. «Vindrà menys gent, però és una bona manera de començar l’any», comenta Sala, que calcula que aproximadament hi haurà una quarantena de parades -sense comptar les tres o quatre que serveixen esmorzar.

Hi haurà paradistes de diversos municipis de la comarca, però també de d’altres punts de Catalunya, que exposaran productes d’artesania, agrí coles i de maquinària. Anteriorment, també havia estat una mostra ramadera.

La Fira de Reis és l’esdeveniment més multitudinari i d’aquest micropoble del Baix Berguedà -de 140 habitants- ja que atrau uns 4.000 o 5.000 habitants en cada edició, una xifra que enguany serà difícil d’assolir. Els seus orígens es remunten al segle XVII.

Sense impacte econòmic

La batllessa apunta que l’activitat és important perquè ajuda a promocionar el municipi, però no tant, o gairebé gens, en la vessant econòmica per les arques municipals. El consistori pràcticament no recapta cap euro ,ja que els paradistes no han de sufragar ni tan sols una quantitat simbòlica per exposar els seus productes.

A dia d’avui, la fira se celebra al Pla de les Alzines, però en els seus orígens s’ubicava a la plaça del poble, abans de traslladar-se al turó del Capons, i posteriorment, a l’indret actual ja esmentat. Es tracta d’una plana situada just al costat de la carretera que condueix al nucli de Montclar, on hi ha un conjunt d’alzines centenàries envoltades de camps d’explotacions agràries.