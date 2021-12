L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) augmentarà la capacitat de desguassament del pantà de la Baells de cara a hipotètics episodis de pluges excepcionals que deixin l’embassament al límit de la seva capacitat i requereixen un ràpid desembassament.

L’objectiu, destaca l’informe al qual ha tingut accés aquest diari, «és dotar les instal·lacions de les millores necessàries per assolir l’estàndard normatiu de seguretat hidrològica i hidràulica». També es preveu que es portin a terme treballs de rehabilitació del canal del sobreeixidor existent.

L’informe assegura que «hi ha una limitació en la capacitat de descàrrega de cabals pel sobreeixidor d’avingudes». Aquesta circumstància estaria provocada per l’existència del pont del camí de coronació de la presa, al seu pas sobre les comportes d’entrada al canal de desguàs».

Per resoldre aquesta problemàtica, l’organisme públic estudiarà i projectarà la modificació dels taulers dels ponts sobre les comportes del sobreeixidor. «La resta del cabal excedent es podrà evacuar amb un únic element o una combinació de diferents sobreeixidors», contempla el projecte.

D’altra banda, per justificar l’obra també es destaca l’antecedent de l’avinguda extraordinària patida per l’embassament el mes de novembre del 1982. En aquella ocasió, es va enregistrar un cabal màxim d’entrada a l’embassament de 1.255 metres cúbics per segon i un cabal de sortida de 813 metres cúbics per segon, amb tots els desguassos oberts.

El projecte es troba ara en període d’exposició pública, i s’espera que en les properes setmanes es liciti. Serà en aquest moment quan se’n coneixeran més detalls, com el període d’execució de les obres o l’estimació del cost.