Promoure l’emancipació dels joves d’entre 18 i 35 anys del Berguedà a través d’ajuts al lloguer d’habitatges. Aquest és l’objectiu de la creació de la línia de subvencions que impulsa el Consell Comarcal del Berguedà. Es tracta d’una prova pilot.

Els ajuts els poden demanar persones d’entre 18 i 35 anys que siguin titulars d’un contracte de lloguer vigent. Són retroactives, és a dir: se subvencionen parcialment lloguers del 2021 ja pagats.

Els ingressos de la unitat de convivència han de ser inferiors a 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), uns 1.400 euros mensuals en el cas d’unitats de convivència d’un sol membre. La quantitat de l’ajut varia en funció de la puntuació obtinguda, i és incompatible amb altres ajudes en matèria d’habitatge pel mateix període.

Aquestes ajudes formen part d’un projecte transversal que ha implicat a les conselleries d’Habitatge, Joventut i Atenció a les Persones, Salut i Polítiques d’Igualtat. «El nostre objectiu és fer polítiques d’habitatge que arribin a la gent» ha assegurat Herrada.

Retenir talent

Mentrestant, el conseller de Joventut, Abel García, recorda que es tracta d’una acció que pot contribuir «a retenir talent a casa nostra», així com evitar l’actual fuga de joves. García apunta que, un cop s’han format lluny del Berguedà, molts cops ja no hi tornen, suposant un greuge important per la comarca.

La convocatòria s’obre al gener

Les ajudes es convocaran a principis de gener del 2022. El termini de presentació de les peticions és de quinze dies a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP). Un jurat valorarà les peticions rebudes en funció que es compleixin els requisits demanats i d’acord amb uns barems econòmics.

La informació es pot consultar en el següent enllaç: https:// www.bergueda.cat/lloguerjoves/. També es poden fer consultes a l’Oficina Jove del Berguedà. El dia de l’obertura de la convocatòria s’anunciarà a través de les xarxes socials del Consell Comarcal del Berguedà.