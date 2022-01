Espais del museu de la Colònia Vidal i de la resta del nucli com una casa, un antic caixer i l’església s’adaptaven ahir i avui a escenaris improvisats per recrear com es vivia en una antiga colònia tèxtil la jornada anterior al dia de Nadal.

La visita arrenca amb la interpretació d’unes nadales que serveixen per donar la benvinguda al públic, majoritàriament de caràcter familiar. Després de la presentació del director, Jordi Vidal, l’acció dona el tret de sortida seguint l’ordre cronològic del que succeïa en un dia de Nadal. Primer són els versos que els alumnes llegeixen davant dels seus companys en l’última classe. Ja fora de l’horari escolar, és el moment d’acabar de perfeccionar l’obra dels Pastorets, que es representarà durant les jornades següents nadalenques. D’altra banda, al marge de l’estricta cronologia de les accions, també s’escenifica la trista realitat que patien moltes famílies de la colònia: les greus dificultats econòmiques, que ni tan sols els permetien poder fer un àpat de Nadal amb un producte aleshores popular com el bacallà. L’única solució, doncs, era demanar ajuda als seus veïns. I després arriba la part final de la jornada, amb la família preparant l’escudella de l’endemà i fent cagar el tió. El dia acabava quan sonaven les campanes de l’església i la família havia de mudar-se ràpidament per assistir a la missa del gall, just abans que arribés la mitjanit. En la representació hi participen al voltant d’una quinzena d’actors, alguns dels quals ja havien participat en el film Terra de telers –com el mateix director Frank Charansonnet–, mentre que d’altres són del Museu de la Colònia. El seu director, Jordi Vidal, apunta que gairebé unes 100 persones hauran presenciat les visites entre els dos dies. De moment, avui la visita només seria a les 6 de la tarda, però també s’obriria la franja de 2/4 de 8 del vespre si fos necessari pel nombre d’inscripcions. Les entrades, que es poden reservar al 938290458, tenen un cost de 15 euros per a adults i de 8 per a infants. Per als menors de 4 anys l’entrada és gratuïta.