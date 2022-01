Comissions Obreres (CCOO) reclama millores urgents a l'estació de busos de Berga per la falta de seguretat que hi ha a l'hora de maniobrar i estacionar els vehicles. El sindicat, que té representació a l'empresa de transport de passatgers Alsina Graells de Berga, alerta que des del 2019 que es venen denunciant les mancances arran de l'augment de sinistralitat en aquesta estació del passeig de la Pau.

L'últim incident va ser el 30 de desembre passat, quan un autobús desfrenat va envair els dos carrils de la via i va xocar contra un vehicle aparcat. De retruc, aquest últim va ser arrossegat fins que va xocar contra una terrassa d'un bar sense causar ferits.

El sindicat denuncia que la llargada de la parada és insuficient per als vehicles, i que això obliga als conductors a envair el pas de vianants, tot "posant en risc" les persones que hi circulen. També demanen que s'acceleri la construcció ´de la nova estació de busos a la ciutat.

El sindicat alerta que aquesta perillositat comporta sinistres per danys que acaben amb amonestacions de l'empresa i "una gran pressió" per als conductors. "En hores punta, quan la parada està plena de vehicles, s’han d’efectuar càrregues i descàrregues de passatgers en espais no habilitats, posant-los en risc.

Sovint es fa al cantó de pujada del passeig de la Pau, la qual cosa posa en risc al passatger en cas de que s’hagi d’obrir el maleter i retirar equipatges", detallen en un comunicat. També es queixen que el pendent del passeig de la Pau és un "risc" si hi ha errades mecàniques dels vehicles, tal com es va poder viure la setmana passada.

Si bé la solució estructural serà la construcció de la nova estació, demanen que mentrestant es prenguin més mesures de correcció per revertir la situació. I denuncien que les que s'han pres fins ara, com ara retirar quatre aparcaments de zona blava i la instal·lació d'una marquesina, no són suficients.