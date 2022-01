El Petit Pessebre Vivent, que enguany ha tornat dues dècades després de l’última representació al parc del Lledó, haurà portat al convent de Sant Francesc gairebé un miler de persones des del dissabte fins avui. Es tracta d’una proposta organitzada pel grup Colònies a Borredà, en substitució dels Pastorets infantils.

El claustre i el passadís s’han omplert de l’atmosfera nadalenca pròpia d’aquestes dates, amb un clar protagonisme infantil –com indica el mateix nom. No s’anomena petit perquè sigui de dimensions reduïdes, sinó perquè està representat per nens i nenes de P5 a 6è de primària.

En un espai reduït, però especialment lluït al claustre gràcies als efectes de la il·luminació, els infants representen les escenes dels àngels, el cens, el mercat, l’anunciació a masia, la sinagoga, els oficis, l’anunciació als pastorets i el portal. També hi tenen el seu espai ses majestats els Reis d’Orient.

Al passadís interior el protagonisme principal és per a les parades del mercat, d’artesania, roba, pa i fruites i verdures. Al claustre, el públic contempla primer la zona d’oficis, des del ferrer fins al de ramader. Després arriba el moment àlgid, quan un àngel avisa els pastorets adormits a la pleta que està a punt de néixer l’infant Jesús. El pessebre conclou amb el quadre del naixement del Messies, sota la mirada de Maria i Josep, i dels Reis d’Orient.

Ja fora d’escena, els monitors que deambulen durant les tres hores pel passadís i el claustre, aprofiten els pocs minuts de pausa entre cada torn per ajustar una sèrie de detalls de cara a la pròxima passada.

En cada jornada –de 5 a 8 del vespre– s’han habilitat uns 9 o 10 torns, amb unes 25 o 30 persones en cada un d’ells. Les entrades per a avui es poden adquirir a la pàgina web de Colònies a Borredà fins que se n’esgotin les existències.

Queralt Cortina, membre de la junta de Colònies a Borredà, destaca que un pessebre representat per nens i nenes també pot ser de molta qualitat, i remarca el treball del grup per oferir un pessebre «amb cara i ulls». En la proposta hi han participat més de 70 infants i uns 50 monitors.

D’altra banda, Cortina apunta que s’ha optat per traslladar el pessebre a Sant Francesc perquè la logística és menys complicada que en un espai més gran com el parc del Lledó.