El camí de la drecera de Queralt, situat a la banda solella, es troba en mal estat, sobretot entre el tram de la capella de Sant Jaume i de la Mare de Déu dels Dolors. L’Ajuntament de Berga va assegurar aquest estiu i tardor que s’hi estaven portant a terme obres de reparació davant del risc d’esllavissades, però Regió7 ha pogut constatar que el camí continua presentant una important perillositat.

La zona esmentada presenta punts amb pedres, roques i terres molt a prop del camí que poden desencadenar en despreniments i esllavissades -com ja s’han produït amb anterioritat. Persones que realitzen el camí amb assiduïtat asseguren a aquest diari que pràcticament no es distingeixen millores després dels treballs del consistori, concentrats en una falca rocosa situada sobre la capella de Sant Jaume. S’ha de tenir en compte que el camí ha estat tallat en diverses ocasions pel risc de despreniments, com s’adverteix en diverses senyalitzacions en l’inici i en el seu transcurs.

A més, l’itinerari compta amb una zona sinuosa -abans d’arribar a la capella de Sant Jaume en direcció al santuari- en que pràcticament totes les baranes de fusta de seguretat estan tombades. Es tracta, amb diferència, de la zona més perillosa. A part del risc d’esllavissades i de les baranes mig tombades, la gran quantitat de roques que s’acumula al camí i als graons fan que el terreny sigui poc estable.

A banda, en algun punt al costat d’un marge la barana no està ben fixada i en d’altres vora un precipici ni tan sols n’hi ha. El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Berga, Aleix Serra, assenyala que l’empresa que col·loca les baranes de fusta no va poder acabar l’encàrrec abans de Nadal i que s’hi tornarà a posar després de les festes. A més, el consistori també preveu fer alguna actuació de reparació dels graons.

Qualsevol senderista que fa la ruta durant aquests dies també es troba amb unes grans bosses -amb sorra a dins- al mig o al costat del camí que en alguns casos entorpeixen lleugerament el pas.

D’altra banda, fa uns mesos, l’Ajuntament berguedà també va portar a terme treballs de sanejament en el camí de ronda del Santuari, però una font consultada per Regió7 coneixedora de la zona assegura que encara hi ha un tram en mal estat.