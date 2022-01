La Generalitat actuarà en un camí de pista d’1,6 quilòmetres de longitud que va del barri de Terradelles fins al nucli urbà de Bagà, concretament, al costat de l’Avinguda del Roser.

Amb les actuacions es condicionarà i millora el traçat del camí existent per fer-lo apte per la mobilitat ciclista. L’objectiu és garantir la mobilitat segura de vianants i bicicletes entre els dos nuclis de població, de manera exempta a la carretera C-16. A més, el nucli de Terradelles és adjacent al de Guardiola de Berguedà, de manera que també es veurà afavorida la connectivitat entre els municipis de Guardiola i Bagà.

A dia d’avui, el camí és apte per fer a peu però no tant en bici, ja que en diversos punts té graons que dificulten la circulació pels ciclistes. La via ciclista serà de tres metres d’ample amb possibilitat d’estretament en punts crítics, com estructures, no inferiors a 2,5 metres.

L’alcalde de Bagà, Joan Oña, ha explicat a aquest diari que és un projecte que ja fa alguns anys que està sobre la taula, i que l’objectiu és que les obres s’executin en el transcurs d’aquest any.