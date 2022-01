Ses Majestats els Reis d’Orient van tornar a repartir il·lusió i màgia pels carrers de la capital berguedana ahir dimecres en una cavalcada ventosa i freda però també multitudinària, i que gairebé es va desenvolupar amb la normalitat anterior a la pandèmia. La rua va ser àmpliament participada per petits i grans i va comptar amb aglomeracions en alguns punts estrets, però també amb l’estricta utilització de la mascareta tant per part del públic com de la comitiva reial.

La cavalcada va transcorre de forma més espaiada en la primera part del recorregut, ja que transcorria per carrers amplis i en els quals era més fàcil mantenir la distància de seguretat. Va ser en la segona part, al carrer del Roser i posteriorment en el trajecte a peu que Ses Majestats fan en el carrer Major, quan el públic s’aglomerava més en alguns trams. De fet, sovint es produïa l’efecte acordió, amb zones de més concentració de persones i d’altres de més buides. Durant l’itinerari, era habitual veure la imatge -inusual en les altres edicions-dels reis i els patges entregant caramels individualment a cada infant, a part de la ja tradicional salutació amb la mà a banda i banda de la corrua de públic. D’altra banda, en el tram a peu del carrer Major, la quitxalla, i avegades també públic jove i adult, aturava Melcior, Gaspar i Baltasar per fer-se una foto amb ells i poder intercanviar unes paraules. Mentrestant, els reis llançaven la cèlebre frase: «Avui, a dormir d’hora». Després d’un lent recorregut de gairebé mitja hora pel carrer Major, Ses Majestats van arribar a la Plaça Sant Pere, on l’alcalde els hi va entregar les claus de totes les cases de la ciutat i els Reis van dirigir unes paraules des del balcó consistorial, abans de rebre individualment als nens i nenes que ho volguessin. PUIG-REIG REP ELS REIS PEL TURÓ DE LA SENYERA La baixada del Turó de la Senyera va tornar a ser l’itinerari que Ses Majestats van utilitzar per rebre la quitxalla de Puig-reig. A continuació, els reis van fer un recorregut amb les seves carrosses pel centre del poble, i per acabar, es va fer la rebuda a la Plaça Mestre Badia.