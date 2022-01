La mil·lenària Fira de Reis ha tornar a omplir avui dijous de parades i visitants el pla de les Alzines de Montclar després que l’any passat s’hagués de suspendre. Hi ha hagut, això sí, una absència destacada :les parades que donen esmorzar, i que són el principal atractiu del certamen.

La mostra ha arrancat més fluixa a primera hora del matí, ja que el públic que habitualment inaugura la fira és el que busca començar la jornada de Reis amb un complert esmorzar. Amb el pas dels minuts, però, el certamen ha agafat embranzida, especialment pels volts de les onze del matí.

En un matí assolellat però gairebé gèlid, els expositors oferien una diversa gamma de productes, des de bolsos i articles de roba fins a olives, embotits, iogurts i formatges passant per elements d’antiguitat. A més, també hi ha hagut exposició de vehicles antics i de maquinària agrícola.

Al llarg de la matinal, el degoteig de biciclistes, motoristes i vehicles que s’han acostat a la fira ha estat constant, sobretot a partir de mig matí, quan el sol ja escalfava una mica més. Més enllà de fer un passeig per les parades, molts visitants s'han reunit al voltant de diverses fogueres per escalfar-se i afrontar les baixes temperatures.

Una de les paradistes que ja fa anys que assisteix a la fira ha comentat a Regió7 que, amb l’absència de les parades d’esmorzar i una menor afluència de visitants, enguany tenen també menys vendes, però ha afirmat que hi assisteixen per compromís amb l’Ajuntament. De fet, s’ha de tenir en compte, que el consistori no fa pagar cap euro als expositors que munten les seves parades. Al certamen, a part de paradistes de la comarca, també n’hi ha de d’altres punts de Catalunya com de la comarca d’Osona o de la ciutat de Tàrrega.

L’alcaldessa de Montclar, Raquel Sala, ha assegurar estar sorpresa pel volum de visitants que finalment han tret el cap a la fira. « La gent ha esmorzat a casa i ha vingut a fer el vol», va apuntar.