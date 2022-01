Saldes farà obres d’adequació en carrers del nucli antic amb l’objectiu de fer-los més accessible i adaptar-los als nivells reglamentaris, així com per promocionar la població i dinamitzar els bars, restaurants i comerços de la zona. Serà l’actuació més important que porta a terme el municipi en els últims anys, segons ha confirmat a Regió7 el mateix alcalde, Moisès Masanas.

Els treballs consistiran en arranjar, d’una banda, el tram que va de la plaça de Sant Martí fins al carrer Gresolet, i en segon lloc, el paviment fins a la plaça Pedraforca. Es tracta de dos projectes independents però que van en la mateixa línia.

El batlle assegura que el primer tram és el més urgent que s’ha d’arranjar, perquè les voreres, graons i pendents no compleixen amb la normativa del codi d’accessibilitat. En paral·lel, se substituiran les canonades de fibrociment de la xarxa d’aigua potable i es renovarà la xarxa de sanejament, les dues molt antigues. També se soterraran els cables de l’electricitat i de l’enllumenat públic.

Portar més visitants al centre

El municipi de Saldes té com a principal atractiu turístic, més enllà de l’ascensió del Pedraforca pels excursionistes, el centre astronòmic que porta el mateix nom d’aquest cim.

L’equipament es va inaugurar el 2019, i el projecte es va començar a gestar a partir del 2016. De fet, un any més tard, el 2017, la Generalitat va declarar Espais amb un Cel Nocturn de Qualitat la plaça de l’Espà i el mirador del Gresolet.

Ara, el consistori es proposa treure més rendibilitat dels visitants que rep el centre, i farà que els turistes aparquin al costat del centre cívic i el CAP, i així se’ls incentivarà perquè es passegin pels carrers del nucli antic i es parin a bars i restaurants en el seu camí cap al centre d’observació. Això sí, per les persones amb mobilitat reduïda sí que s’habilitarà un aparcament al costat del centre.

Fins ara, els vehicles que es dirigeixen a aquest punt aparquen just al seu costat -en un espai reduït- als afores del nucli, i no han de passar pel centre del poble. En aquest sentit, Masanas recorda que quan no hi hagin restriccions d’aforament no es podrà seguir permetent que hi aparquin.

Es preveu que les obres de reurbanització comencin el mes d’abril, i que s’allarguin uns 4 mesos aproximadament, de manera que podrien estar enllestides en el darrer tram de l’estiu. El cost dels dos projectes superarà els 300.000 euros, de manera que en total la xifra s’enfilarà per sobre dels 600.000 euros.

El consistori comptarà amb una ajuda del Pla Unic d’Obres i Serveis de la Generalitat (PUOSC) d’uns 250.000 euros, sense la qual les obres de reurbanització no es podrien fer realitat, ha assegurat Masanas. La resta del cost se sufragarà amb fons propis de l’Ajuntament i amb una altra subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona.